В Японії за тиждень понад 3700 осіб були госпіталізовані з тепловими ударами

Щонайменше дві людини померли через спеку за минулий тиждень в Японії, ще 3798 чоловік були госпіталізовані з тепловими ударами.

Reuters

Про це у вівторок повідомило міністерство внутрішніх справ і комунікацій країни, передає ТАСС.

Минулого тижня число госпіталізованих через спеку йшло на спад, однак після цього температура трохи піднялася, що призвело до зростання цього показника. Двома тижнями раніше спека також стала причиною загибелі трьох осіб.

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Метеорологічне управління Японії прогнозує цього року аномально жарке літо через вплив кліматичних феноменів Ель-Ніньо і Ла-Нінья в Тихому океані. Як очікується, пік спеки припаде на кінець липня - початок серпня.

Нагадаємо, червень-2016 став найспекотнішим в сучасній історії. Середня температура планети в червні склала 16,4 градуса Цельсія, що на 0,9 градуса Цельсія вище середнього показника по червням XX століття.