Сильний шторм пройшов на північному сході США (відео)

10:45, 26 липня 2016
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Шторм, який пройшов в понеділок на північному сході США, залишив тисячі людей без електрики.

silive.com Staten Island Advance/Amanda Steen
silive.com Staten Island Advance/Amanda Steen

Майже 3100 користувачів залишилися без електроенергії після шторму, який пройшов у штаті Пенсільванія, передає The Weather Channel.

Повідомляється, що пориви вітру досягали 50 км/год, також пройшла сильна злива з градом, який викликав підтоплення у деяких районах.

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Рух поїздів на залізниці Лонг-Айленда було призупинено через дерево, що впало через сильний вітер. Великі повені були зафіксовані в окрузі Лакаванна (Пенсільванія), в Нью-Йорку через блискавки виникло мінімум дві пожежі.

Нагадаємо, повітряне сполучення з Нью-Йорком порушила сильна гроза. У двох найбільших аеропортах американського мегаполісу скасовані і відкладені сотні рейсів.

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