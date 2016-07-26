У Південній Африці пронісся потужний торнадо (відео)

У південноафриканській провінції Гаутенг пройшли проливні дощі, а в місті Магалісбург місцеві жителі могли спостерігати торнадо.

У Південній Африці пронісся потужний торнадо / youtube.com Mario Ferreira

Як повідомляє East Coast Radio, негода застала Магалісбург зненацька, хоча холодні температури і дощі в провінції вже тривають деякий час.

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Багато користувачів соціальних мереж розміщують відео, на якому видно вражаюче торнадо.

Нагадаємо, на південно-заході провінції Манітоба (Канада) 20 липня були помічені три окремих торнадо. У результаті стихії з будинків позривало дахи, дерева були вирвані з коренем, а деякі будинки навіть зрушили на кілька десятків сантиметрів.