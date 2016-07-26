На українських дорогах температура підніметься до +32°, практично без опадів
Сьогодні і в середу на дорогах України практично без опадів, температура підніметься до +32°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +29°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +33° невелика хмарність.
Сьогодні в Україні повітря прогріється до +32°, без опадів (карта)
На трасі Київ - Ужгород у Закарпатській області пройде дощ з грозою, температура в дорозі +27° ... +31°. У середу очікуються схожі погодні умови, температура до +31°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +30°, без опадів. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +31°.
У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +30°. 27 липня подорожуючих за цим маршрутом буде чекати практично безхмарна погода, температура +29°... +30°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура до +29° ... +31°. За даним напрямом у середу невелика хмарність, температура до +32°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°