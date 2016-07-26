На українських дорогах температура підніметься до +32°, практично без опадів

13:00, 26 липня 2016
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Сьогодні і в середу на дорогах України практично без опадів, температура підніметься до +32°.

autonews.autoua.net
На українських дорогах температура підніметься до +32° / autonews.autoua.net

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +29°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +33° невелика хмарність.

Сьогодні в Україні повітря прогріється до +32°, без опадів (карта)

На трасі Київ - Ужгород у Закарпатській області пройде дощ з грозою, температура в дорозі +27° ... +31°. У середу очікуються схожі погодні умови, температура до +31°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +30°, без опадів. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +31°.

У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +30°. 27 липня подорожуючих за цим маршрутом буде чекати практично безхмарна погода, температура +29°... +30°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура до +29° ... +31°. За даним напрямом у середу невелика хмарність, температура до +32°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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