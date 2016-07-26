У Києві через спеку обмежено рух вантажівок
Комунальна корпорація "Київавтодор" інформує, що з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху на вулично-дорожній мережі столиці для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вагу більше 7 тонн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, рішення прийнято відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 №1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах міста Києва у зв'язку з підвищенням температури повітря" - в період, коли температура повітря досягає +28º.
У столиці сьогодні до +30°, опадів не очікується
Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні в столиці температура повітря складе +28-30°, а вдень 27 і 28 липня очікується 29-31 градус тепла. Вдень 29 липня, за прогнозами синоптиків, стовпчик термометра підніметься до +31-33º.
Управління патрульної поліції в Києві оперативно контролює дотримання водіями великовантажних транспортних засобів зазначеного обмеження руху.
"Київавтодор" просить всіх перевізників брати до уваги зазначену інформацію.
Нагадаємо, смог у Києві викликаний високим температурним режимом, відсутністю тривалих опадів та вітру.
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