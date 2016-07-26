У серпні в Україні не очікується багато опадів, у третій декаді настане похолодання.

У третій декаді серпня в Україні очікується похолодання / ozb.co.kr

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.

"Ми очікуємо, що на початку серпня не буде багато опадів, а в середині слід очікувати великі зливові дощі. Я думаю, вони будуть ураганного характеру", - сказала Мартазінова.

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За її словами, у серпні також будуть дуже спекотні дні, температура буде досягати +30.

"У третій декаді серпня буде різке похолодання. Таким чином, температура в серпні в цілому буде вище норми, третя декада - холодна і дуже нестійка", - додала Мартазінова.

За її словами, у східній частині України кількість опадів буде в межах норми, тобто 50-60 мм, в західних областях опадів випаде менше.

"Тут посушливість і спекотні процеси будуть позначатися сильніше, ніж у східній частині", - додала метеоролог.

Вона також зазначила, що у вересні температура повітря в Україні буде дуже мінлива - "три дні одна погода, три дні інша".

"Великої спеки не буде. У вересні тепліше буде в північних регіонах. У східній частині опади будуть у межах норми, у західній - більше норми", - сказала Мартазінова.

За її словами, у вересні денна температура сягатиме 17-18 градусів.

Як повідомляв УНІАН, з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху на вулично-дорожній мережі столиці для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн.