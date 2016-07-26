У третій декаді серпня в Україні очікується похолодання
У серпні в Україні не очікується багато опадів, у третій декаді настане похолодання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.
"Ми очікуємо, що на початку серпня не буде багато опадів, а в середині слід очікувати великі зливові дощі. Я думаю, вони будуть ураганного характеру", - сказала Мартазінова.
Сьогодні в Україні повітря прогріється до +32°, без опадів (карта)
За її словами, у серпні також будуть дуже спекотні дні, температура буде досягати +30.
"У третій декаді серпня буде різке похолодання. Таким чином, температура в серпні в цілому буде вище норми, третя декада - холодна і дуже нестійка", - додала Мартазінова.
За її словами, у східній частині України кількість опадів буде в межах норми, тобто 50-60 мм, в західних областях опадів випаде менше.
"Тут посушливість і спекотні процеси будуть позначатися сильніше, ніж у східній частині", - додала метеоролог.
Вона також зазначила, що у вересні температура повітря в Україні буде дуже мінлива - "три дні одна погода, три дні інша".
"Великої спеки не буде. У вересні тепліше буде в північних регіонах. У східній частині опади будуть у межах норми, у західній - більше норми", - сказала Мартазінова.
За її словами, у вересні денна температура сягатиме 17-18 градусів.
Як повідомляв УНІАН, з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху на вулично-дорожній мережі столиці для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°