Злива затопила американський штат Філадельфія (відео)

15:40, 26 липня 2016
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У Філадельфії сильні зливи викликали повені.

6abc.com
У Філадельфії сильні зливи викликали повені / 6abc.com

У штаті через підтоплення, викликані сильними дощами, довелося зупинити рух на деяких трасах, повідомляє NBC Philadelphia.

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Грози в регіоні були викликані тривалою спекою. За прогнозами синоптиків, така ситуація триватиме до четверга.

Нагадаємо, шторм, який пройшов в понеділок на північному сході США, залишив тисячі людей без електрики. Пориви вітру досягали 50 км/год, також пройшла сильна злива з градом, який викликав підтоплення у деяких районах.

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