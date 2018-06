Злива затопила американський штат Філадельфія (відео)

У штаті через підтоплення, викликані сильними дощами, довелося зупинити рух на деяких трасах, повідомляє NBC Philadelphia.

Читайте також У Південній Африці пронісся потужний торнадо (відео)

Грози в регіоні були викликані тривалою спекою. За прогнозами синоптиків, така ситуація триватиме до четверга.

@6abc @SEPTA Fire dept helped us off shuttle bus. Water waist high. Very scary. pic.twitter.com/1sGXJ1zCGf