Завтра в Україні повітря прогріється до +33°, без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 липня в Україні температура підніметься до +33°. У Полтавській області очікується дощ з грозою.

Завтра в Україні повітря прогріється до +33° / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +19°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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У Львові 27 липня очікується невелика хмарність, вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +20°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

У Вінниці в середу без опадів. Температура вночі +17°, вдень +29°. Вітер східний та південно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +33°, вітер мінливий, легкий.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +18°, вдень +31°. Вітер північно-східний, до 3,4 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +19°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +18°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

У Краматорську в середу сонячно, температура вночі +16°, вдень +28°, вітер східний та північно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +17°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

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