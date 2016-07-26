Завтра в Україні повітря прогріється до +33°, без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 липня в Україні температура підніметься до +33°. У Полтавській області очікується дощ з грозою.
У Києві завтра без опадів, вночі +19°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
У третій декаді серпня в Україні очікується похолодання
У Львові 27 липня очікується невелика хмарність, вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +20°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
У Вінниці в середу без опадів. Температура вночі +17°, вдень +29°. Вітер східний та південно-східний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +33°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +18°, вдень +31°. Вітер північно-східний, до 3,4 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +19°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +18°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
У Краматорську в середу сонячно, температура вночі +16°, вдень +28°, вітер східний та північно-східний, легкий.
На українських дорогах температура підніметься до +32°, практично без опадів
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +17°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°