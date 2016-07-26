У Києві завтра без опадів, температура вдень до +30°

19:00, 26 липня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 27 липня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +30°.

kiev-live.com
У Києві завтра до +30° / kiev-live.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +26°.

У третій декаді серпня в Україні очікується похолодання 

Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:19, а зайде о 20:48.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Україні температура підніметься до +33°. У Полтавській області очікується дощ з грозою.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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