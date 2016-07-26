Потужний буревій пронісся Ужгородом: старі дерева виривало з корінням (фото, відео)

18:41, 26 липня 2016
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Вдень у місті розпочалася сильна злива, місцями з невеликим градом.

Facebook / Віталій Попович
Потужний буревій пронісся Ужгородом / Facebook / Віталій Попович

У вівторок, 26 липня, в Ужгороді розгулялася негода. Про це повідомляє місцеве видання "Час Закарпаття". Фото та відео наслідків негоди у соцмережах публікують очевидці.

Сильний вітер на Житомирщині повалив дерева

Через сильний вітер старі дерева виривало з корінням. На вулиці Фединця дерево розтрощило авто. Поруч іще одне впало на дві машини одразу. Зараз на місці працює поліція, викликали рятувальників.

Facebook / Віталій Попович
Потужний буревій пронісся Ужгородом / Facebook / Віталій Попович

За інформацією видання, повідомлення про шкоду, яку спричинив буревій, приходять із різних районів міста. 

Facebook / Віталій Попович
Потужний буревій пронісся Ужгородом / Facebook / Віталій Попович  

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