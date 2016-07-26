Потужний буревій пронісся Ужгородом: старі дерева виривало з корінням (фото, відео)
Вдень у місті розпочалася сильна злива, місцями з невеликим градом.
У вівторок, 26 липня, в Ужгороді розгулялася негода. Про це повідомляє місцеве видання "Час Закарпаття". Фото та відео наслідків негоди у соцмережах публікують очевидці.
Сильний вітер на Житомирщині повалив дерева
Через сильний вітер старі дерева виривало з корінням. На вулиці Фединця дерево розтрощило авто. Поруч іще одне впало на дві машини одразу. Зараз на місці працює поліція, викликали рятувальників.
За інформацією видання, повідомлення про шкоду, яку спричинив буревій, приходять із різних районів міста.
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