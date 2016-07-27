Всесвітня метеорологічна організація пояснила, чому почастішали періоди аномальної спеки

Всесвітня метеорологічна організація зазначає, що все більше даних вказують на зв'язок між періодами аномальної спеки і зміною клімату, пише "Голос Америки".

Хвилі спеки, з минулого тижня накрили значну частину Близького Сходу, а також центральні і східні райони США, принесли температури, що набагато перевищують середні сезонні показники.

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Як повідомляє Всесвітня метеорологічна організація, температура +54°, зафіксована у населеному пункті Мутріба в Кувейті минулого тижня, може виявитися рекордно високим показником для Східної півкулі і Азії.

Найвища температура в історії спостережень +56,7° - була зафіксована в каліфорнійському населеному пункті Фернес-Крик 10 липня 1913 року. Хоча в інших частинах США стовпчик термометра не піднімався до таких висот, офіційний представник ВМО Клер Нулліс зазначає, що зараз там температура досягає 38 градусів.

«Це реальна температура. Якщо врахувати вологість і сприйняття жари людиною, то температура ще вище. Мова йде про +43°+46°», – говорить вона.

За словами Нулліс, унікальна особливість періодів спеки в США і багатьох інших країнах полягає в тому, що вночі температура майже не знижується. Це не дає людям перепочинку від задушливої спеки і може створити серйозний ризик для здоров'я, особливо для літніх людей.

«За останні 50 років спекотні дні, теплі ночі і періоди аномальної спеки почастішали. Ми очікуємо, що в цьому столітті вони будуть частішати й надалі, і це, очевидно, пов'язано зі зміною клімату», - заявила Нулліс.

Минулого року ВМО провела дослідження, яке показало, що погодні катаклізми останніх п'яти років були результатом зміни клімату. У випадку з хвилями спеки вони почастішали в 10 разів або більше.