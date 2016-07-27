Сьогодні в Україні до +33°, практично без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 27 липня, в Україні практично без опадів. Вдень повітря прогріється до +33°.
У столиці без опадів, удень +30°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.
У третій декаді серпня в Україні очікується похолодання
У Львові 27 липня малохмарно, температура повітря вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень +31°. Вітер змінний, до 2.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу невелика хмарність. Температура +28°. Вітер східний та південно-східний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +33°, вітер мінливий, до 3.6 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +29°, вітер східний та північно-східний, легкий.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +32°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, удень +29°. Вітер північно-східний, легкий.
На українських дорогах температура підніметься до +32°, практично без опадів
У Сєвєродонецьку сьогодні практично безхмарно, температура вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, до 3.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°