Сьогодні в Україні до +33°, практично без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 27 липня, в Україні практично без опадів. Вдень повітря прогріється до +33°.

В Україні сьогодні до +33° / pets4homes.co.uk

У столиці без опадів, удень +30°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

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У Львові 27 липня малохмарно, температура повітря вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень +31°. Вітер змінний, до 2.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу невелика хмарність. Температура +28°. Вітер східний та південно-східний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +33°, вітер мінливий, до 3.6 м/с.

В Україні практично без опадів / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +29°, вітер східний та північно-східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +32°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, удень +29°. Вітер північно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні практично безхмарно, температура вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, до 3.3 м/с.

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