Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень до +30°

08:30, 27 липня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 27 липня в столиці повітря прогріється до +30°, опадів не очікується.

nastol.com.ua
Сьогодні в Києві без опадів / nastol.com.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +27°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

У третій декаді серпня в Україні очікується похолодання 

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:19, а зайде о 20:48.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 липня, в Україні практично без опадів. Вдень повітря прогріється до +33°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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