Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень до +30°

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 липня в столиці повітря прогріється до +30°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / nastol.com.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +27°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:19, а зайде о 20:48.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 липня, в Україні практично без опадів. Вдень повітря прогріється до +33°.

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