Тайфун "Мірінае" вирує у Китаї

09:46, 27 липня 2016
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Тайфун "Мірінае" з вівторка вирує на південнокитайській острівій провінції Хайнань.

NASA
Тайфун "Мірінае" обрушився на Китай / NASA

Основний удар стихії припав на місто Ваньнін на південному сході регіону, повідомляє ТАСС з посиланням на Сіньхуа.

Швидкість вітру в епіцентрі тайфуну перевищує 100 км/ч.

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Тайфун приніс високі хвилі і штормовий вітер на острів Хайнань, півострів Лейчжоу, морське узбережжя провінції Гуандун і Гуансі-Чжуанського автономного району (Південний Китай).

Державний метеорологічний центр КНР оголосив синій, найнижчий рівень небезпеки.

Тим не менш, більше 25 тис. рибальських суден через штормову погоду повернулися в порти. Перерване пасажирське сполучення через протоку Цюнчжоу, що відокремлює острів від материка.

Нагадаємо, щонайменше 164 людини загинули в десяти регіонах Китаю в результаті злив і викликаних ними повеней.

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