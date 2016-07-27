У західних областях на сьогодні оголосили штормове попередження

10:48, 27 липня 2016
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У деяких населених пунктах очікуються град і шквали 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У третій декаді серпня в Україні очікується похолодання 

"Вдень 27 липня в західних областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 27 липня, в Україні практично без опадів. Вдень повітря прогріється до +33°.

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