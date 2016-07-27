У західних областях на сьогодні оголосили штормове попередження

У деяких населених пунктах очікуються град і шквали 15-20 м/с.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також У третій декаді серпня в Україні очікується похолодання

"Вдень 27 липня в західних областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 27 липня, в Україні практично без опадів. Вдень повітря прогріється до +33°.