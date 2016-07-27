Проливні дощі затопили Гаваї (відео)

12:01, 27 липня 2016
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Зливи, викликані тропічним штормом "Дарбі", затопили Гавайські острови.

twitter.com @CivilBeat
Проливні дощі затопили Гаваї / twitter.com @CivilBeat

Всього за три години в неділю на острові Оаху випало 177 мм опадів,через що виявилися затопленими багато автодоріг, передає The Weather Channel.

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За вихідні до рятувальників за допомогою звернулися 79 осіб, з них 59 просили відкачати воду із підтоплених будинків.

Близько тисячі людей залишилися без електрики через повалені вітром дерева.

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