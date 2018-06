Проливні дощі затопили Гаваї (відео)

Всього за три години в неділю на острові Оаху випало 177 мм опадів,через що виявилися затопленими багато автодоріг, передає The Weather Channel.

За вихідні до рятувальників за допомогою звернулися 79 осіб, з них 59 просили відкачати воду із підтоплених будинків.

Близько тисячі людей залишилися без електрики через повалені вітром дерева.

@GustyDarby currently winning. A typical manhole cover weighs 110+ pounds and it's surfin #Darby