На дорогах України температура підніметься до +34°, практично без опадів

13:00, 27 липня 2016
583
0

Сьогодні і в четвер на дорогах України практично без опадів, температура підніметься до +34°.

galleryua.com
Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода / galleryua.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +30°... +34°. Завтра на цьому маршруті температура до +34° невелика хмарність.

На трасі Київ - Ужгород Закарпатської області пройде дощ з грозою, температура в дорозі +26° ... +31°. У четвер очікуються схожі погодні умови, температура до +32°.

Сьогодні в Україні до +33°, практично без опадів (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, без опадів. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +31°.

У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +31°. 28 липня подорожуючих за цим маршрутом буде чекати практично безхмарна погода, температура +29°... +31°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +30° ... +32°. За даним напрямом у четвер невелика хмарність, температура до +34°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин