На дорогах України температура підніметься до +34°, практично без опадів
Сьогодні і в четвер на дорогах України практично без опадів, температура підніметься до +34°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +30°... +34°. Завтра на цьому маршруті температура до +34° невелика хмарність.
На трасі Київ - Ужгород Закарпатської області пройде дощ з грозою, температура в дорозі +26° ... +31°. У четвер очікуються схожі погодні умови, температура до +32°.
Сьогодні в Україні до +33°, практично без опадів (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, без опадів. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +31°.
У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +31°. 28 липня подорожуючих за цим маршрутом буде чекати практично безхмарна погода, температура +29°... +31°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +30° ... +32°. За даним напрямом у четвер невелика хмарність, температура до +34°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°