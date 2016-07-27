На дорогах України температура підніметься до +34°, практично без опадів

Сьогодні і в четвер на дорогах України практично без опадів, температура підніметься до +34°.

Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода / galleryua.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +30°... +34°. Завтра на цьому маршруті температура до +34° невелика хмарність.

На трасі Київ - Ужгород Закарпатської області пройде дощ з грозою, температура в дорозі +26° ... +31°. У четвер очікуються схожі погодні умови, температура до +32°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, без опадів. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +31°.

У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +31°. 28 липня подорожуючих за цим маршрутом буде чекати практично безхмарна погода, температура +29°... +31°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +30° ... +32°. За даним напрямом у четвер невелика хмарність, температура до +34°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.