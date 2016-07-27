У результаті повені в Непалі загинули 39 осіб

Не менше 39 людей загинули за останню добу в Непалі через повені.

У результаті повеней в Непалі загинули 39 чоловік / The Kathmandu Post

Через повені і зсуви, викликані проливними дощами, у Непалі загинули не менше 39 людей, ще 28 пропали безвісти, повідомляє The Jakarta Post.

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Рівень води в багатьох річках перевищив допустимі значення. Тисячі будинків виявилися зруйнованими і підтопленими. Людей з багатьох районів довелося евакуювати.

Нагадаємо, щонайменше 164 людини загинули в десяти регіонах Китаю в результаті злив і викликаних ними повеней.