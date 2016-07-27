У Карпатах через сильні зливи можливе формування селевих потоків

Вдень 27 липня та 28 липня в Карпатах можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також У результаті повені в Непалі загинули 39 осіб

"Вдень 27 липня та 28 липня в Карпатах при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні в західних областях оголосили штормове попередження.

"Вдень 27 липня в західних областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.