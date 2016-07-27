У Карпатах через сильні зливи можливе формування селевих потоків

15:50, 27 липня 2016
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Вдень 27 липня та 28 липня в Карпатах можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вдень 27 липня та 28 липня в Карпатах при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні в західних областях оголосили штормове попередження.

"Вдень 27 липня в західних областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС. 

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