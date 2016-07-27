У четвер в Україні до +34°, у західних областях пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 28 липня в Україні температура підніметься до +34°. У західних областях пройдуть дощі з грозами.

В Україні завтра до +34° / mosaicon.hu

У Києві завтра без опадів, вночі +19°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

У Львові 28 липня очікується дощ з грозою, вночі +16°, вдень +30°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра гроза. Температура повітря вночі +29°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі +19°, вдень +30°. Вітер східний та південно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +34°, вітер мінливий, легкий.

Завтра у західних областях пройдуть дощі / УНІАН

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°. Вітер мінливийй, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +20°, вдень +31°. Вітер східний північно-східний, до 2.4 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +18°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +19°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Краматорську в четвер сонячно, температура вночі +16°, вдень +29°, вітер північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.

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