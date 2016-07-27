У Києві завтра без опадів, повітря прогріється до +30°

19:00, 27 липня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 липня у столиці без опадів, температура повітря вдень +30°.

holy-mozart.livejournal.com
Завтра у Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +25°.

На дорогах України температура підніметься до +34°, практично без опадів

Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:20, а зайде о 20:47.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 липня в Україні температура підніметься до +34°. У західних областях пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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