У центрі Києва через спеку буде обмежено рух транспорту

У Києві спостерігається накопичення та утворення шкідливих домішок у приземному шарі повітря через несприятливі метеорологічні умови (спекотний характер погоди, слабкий вітер у приземному шарі). За прогнозом Гідрометцентру, такі погодні умови триватимуть в Києві до 31 липня.

З-за погодних умов буде обмежено в'їзд у місто вантажного транспорту і рух у центрі городаФото УНІАН

Для зменшення накопичення шкідливих речовин в повітрі в столиці буде обмежено рух автотранспорту на центральних вулицях, а також обмежено в’їзд вантажного транспорту на територію міста, повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначається в повідомленні, КК «Київавтодор» та комунальні служби районів забезпечують щоденний полив автошляхів, прибудинкових територій і зелених зон, з особливою увагою до зон з перевищенням гранично допустимих норм шкідливих речовин.

Читайте також У Києві через спеку рівень забруднення повітря перевищує норму (фоторепортаж)

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві рекомендує людям похилого віку і дітям за можливості обмежити перебування на відкритому повітрі у денні години. Під час підвищеної сонячної активності (з 12 до 15 години) рекомендується утриматися від прогулянок та відпочинку на пляжі.

У щоденному режимі проводяться дослідження атмосферного повітря на сельбищній території: об’єктах житлового фонду, громадських будівлях та спорудах, установах соціального, культурного та побутового призначення. Дослідження проводяться Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві та Державною установою «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

Станом на 27.07.2016 р. рівень забруднення атмосферного повітря перевищив граничнодопустимий. Це, зокрема, спостерігається на вул. Щербакова, проспекті Оболонському, вул. Межигірській і вул. Краківській.

За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії від 27.07.2016 р., високий рівень забруднення також спостерігається в районі площ Бессарабської, Перемоги, Московської, вулиць Довженка, Попудренка, Каунаської; проспектів Перемоги, Оболонського; бульварах Л. Українки та Науки, підкреслюється в повідомленні.