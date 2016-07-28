В Україні сьогодні до +34°, у західних областях дощі з грозами (карта)

08:07, 28 липня 2016
726
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 липня в Україні вдень до +34°, у західних областях пройдуть дощі з грозами.

panoramio.com, Геннадий Казакевич
В Україні сьогодні практично без опадів / panoramio.com Геннадій Казакевич

У столиці без опадів, удень +31°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

На дорогах України температура підніметься до +34°, практично без опадів

У Львові 28 липня пройде дощ, температура повітря вдень +28°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

У Луцьку сьогодні очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці невелика хмарність. Температура +28°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +34°, вітер мінливий, до 2.6 м/с.

УНИАН
В Україні практично без опадів / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +30°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +31°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, удень +30°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

У Карпатах через сильні зливи можливе формування селевих потоків

У Сєвєродонецьку сьогодні сонячно, температура вдень +21°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин