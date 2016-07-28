Сьогодні у столиці без опадів, вдень до +31°

08:30, 28 липня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 28 липня, у Києві повітря прогріється до +31°, опадів не очікується.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві сьогодні без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

На дорогах України температура підніметься до +34°, практично без опадів

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:20, а зайде о 20:47.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в Україні вдень до +34°, у західних областях пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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