Сьогодні у столиці без опадів, вдень до +31°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 28 липня, у Києві повітря прогріється до +31°, опадів не очікується.

У Києві сьогодні без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:20, а зайде о 20:47.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в Україні вдень до +34°, у західних областях пройдуть дощі з грозами.

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