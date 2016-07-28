Смог у Києві: рівень забруднення повітря перевищує норму в кілька разів (відео)

Станом на 28 липня у Києві зберігається слабкий вітер, висока відносна вологість повітря, вертикальний розподіл температури в приземному шарі повітря перешкоджає перемішуванню повітряних мас.

У Києві через погодні умови рівень забруднення повітря перевищує норму / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За такої ситуації спостерігається погіршення метеорологічної дальності видимості, утворення локальних приземних туманів, зростання рівнів забруднення атмосфери, які перевищують гранично допустимі концентрації по оксиду вуглецю в 1-2 рази, по діоксину азоту в 2- 5 разів, по формальдегіду в 2-4 рази", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі метеорологічні умови збережуться в місті до 29 липня.

Нагадаємо, у четвер, 28 липня, у Києві повітря прогріється до +31°, опадів не очікується.