На грецькому острові Хіос оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі

Лісова пожежа на острові Хіос досягла таких масштабів, що владі довелося ввести надзвичайний стан.

Reuters

Пожежа, яка почалася в цей понеділок, спалила оливкові сади і мастичні гаї. Вогонь гасять десятки пожежних і літаки, передає Reuters.

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Боротьбу з пожежею ускладнює сильний вітер, подекуди його пориви доходять до 20 метрів за секунду.

Найбільше від вогню страждають хвойні рослини, з яких виробляють смолу, яку використовують при виготовленні спецій, кондитерських виробів, алкогольних напоїв, передає The Weather Channel.

Нагадаємо, в Колорадо через лісові пожежі довелося евакуювати близько 2 тис. осіб.