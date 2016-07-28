На грецькому острові Хіос оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі

10:53, 28 липня 2016
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Лісова пожежа на острові Хіос досягла таких масштабів, що владі довелося ввести надзвичайний стан.

Reuters
Reuters

Пожежа, яка почалася в цей понеділок, спалила оливкові сади і мастичні гаї. Вогонь гасять десятки пожежних і літаки, передає Reuters.

Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуювали понад 2 тисяч осіб

Боротьбу з пожежею ускладнює сильний вітер, подекуди його пориви доходять до 20 метрів за секунду.

Найбільше від вогню страждають хвойні рослини, з яких виробляють смолу, яку використовують при виготовленні спецій, кондитерських виробів, алкогольних напоїв, передає The Weather Channel.

Нагадаємо, в Колорадо через лісові пожежі довелося евакуювати близько 2 тис. осіб.

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