У результаті повеней в Пакистані загинули понад 20 осіб

Щонайменше 22 людини загинули і більше 60 постраждали в результаті зливових дощів і повеней, які охопили провінції Хайбер-Пахтунхва і Педжаб на півночі Пакистану.

Reuters

Директор метеорологічного департаменту Пакистану Мухаммад Ханіф заявив, що очікується продовження дощів протягом найближчих діб, передає ТАСС з посиланням на газету Doon.

"Сильні опади можуть викликати повені і зсуви в таких районах як Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, Гілгіт-Валтисан і в Кашмірі", - сказав він.

Пакистан щорічно страждає від масштабних повеней, викликаних затяжними зливами у другій половині літа в сезон дощів.

Нагадаємо, не менше 39 людей загинули за добу в Непалі із-за повеней.