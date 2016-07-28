У результаті повеней в Пакистані загинули понад 20 осіб

12:10, 28 липня 2016
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Щонайменше 22 людини загинули і більше 60 постраждали в результаті зливових дощів і повеней, які охопили провінції Хайбер-Пахтунхва і Педжаб на півночі Пакистану.

Reuters
Reuters

Директор метеорологічного департаменту Пакистану Мухаммад Ханіф заявив, що очікується продовження дощів протягом найближчих діб, передає ТАСС з посиланням на газету Doon.

"Сильні опади можуть викликати повені і зсуви в таких районах як Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, Гілгіт-Валтисан і в Кашмірі", - сказав він.

Пакистан щорічно страждає від масштабних повеней, викликаних затяжними зливами у другій половині літа в сезон дощів.

Нагадаємо, не менше 39 людей загинули за добу в Непалі із-за повеней.

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