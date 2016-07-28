Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі

13:00, 28 липня 2016
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Сьогодні і в п'ятницю на дорогах України практично без опадів, температура підніметься до +34°.

loginincorrect.livejournal.com
Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +31°... +34°. Завтра на цьому маршруті температура до +34° невелика хмарність.

На трасі Київ - Ужгород пройде дощ з грозою, температура в дорозі +25° ... +32°. У п'ятницю очікуються схожі погодні умови, температура до +33°.

В Україні сьогодні до +34°, у західних областях дощі з грозами (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32°, без опадів. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +33°.

У напрямку Харкова сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +32°. 28 липня подорожуючих за цим маршрутом буде чекати практично безхмарна погода, у Харківській області можливі дощі, температура +30°... +33°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +31° ... +33°. За даним напрямком в п'ятницю дощі з грозами, температура до +33°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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