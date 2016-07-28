Кількість жертв повені в Непалі збільшилася до 64

У результаті повеней, викликаних проливними дощами, у Непалі загинули не менше 64 осіб.

Reuters

Багато числяться зниклими без вести, тисячі людей змушені були евакуюватися, передає The Times of India.

Читайте також Через дощі в Китаї підірвали дамбу (відео)

У кількох регіонах стихія зруйнувала будівлі і мости. Багато річок вийшли з берегів, тому існує загроза масштабної повені.

У районі Навалпарасі повені загрожують 6 тисячам місцевих жителів.

Нагадаємо, щонайменше 22 людини загинули і більше 60 постраждали в результаті зливових дощів і повеней, які охопили провінції Хайбер-Пахтунхва і Педжаб на півночі Пакистану.