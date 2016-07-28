У західних областях оголосили штормове попередження на 29 липня

Завтра у західних областях очікується сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с.

У західних областях оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"29 липня у західних областях грози, вдень подекуди сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 27 липня та 28 липня в Карпатах можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків.