У західних областях оголосили штормове попередження на 29 липня

15:33, 28 липня 2016
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Завтра у західних областях очікується сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с.

УНИАН
У західних областях оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"29 липня у західних областях грози, вдень подекуди сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 27 липня та 28 липня в Карпатах можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків.

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