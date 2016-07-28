Завтра в Україні температура підніметься до +34°, на заході пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 липня в Україні температура підніметься до +34°. У західних областях пройдуть дощі з грозами.

Завтра в Україні до +34° / vividscreen.info

У Києві завтра без опадів, вночі +21°, вдень +33°. Вітер південний і південно-східний, до 2,5 м/с.

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У Львові 29 липня очікується дощ з грозою, вночі +15°, вдень +24°. Вітер південно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра гроза. Температура повітря вночі +18°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 1.8 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі +19°, вдень +33°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +34°, вітер мінливий, легкий.

Завтра у західних областях пройдуть дощі / УНІАН

У Харкові у п'ятницю гроза, температура вночі +19°, вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +20°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +19°, вдень +32°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +19°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі +17°, вдень +31°, вітер змінний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +19°, вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.

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