Завтра в Україні температура підніметься до +34°, на заході пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 липня в Україні температура підніметься до +34°. У західних областях пройдуть дощі з грозами.
У Києві завтра без опадів, вночі +21°, вдень +33°. Вітер південний і південно-східний, до 2,5 м/с.
Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі
У Львові 29 липня очікується дощ з грозою, вночі +15°, вдень +24°. Вітер південно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра гроза. Температура повітря вночі +18°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 1.8 м/с.
У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі +19°, вдень +33°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +34°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові у п'ятницю гроза, температура вночі +19°, вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +20°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +19°, вдень +32°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +19°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.
У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі +17°, вдень +31°, вітер змінний, легкий.
У західних областях оголосили штормове попередження на 29 липня
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +19°, вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°