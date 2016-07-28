У Києві завтра без опадів, вдень до +33°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 29 липня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +33°.

У Києві завтра до +33° / tov-tob.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +27°.

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Вітер південний і південно-східний, до 2,5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:22, а зайде в 20:45.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня в Україні температура підніметься до +34°. У західних областях пройдуть дощі з грозами.

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