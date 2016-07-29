Через повінь у Непалі обвалився величезний підвісний міст (відео)

04:09, 29 липня 2016
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Непал знову опинився у владі стихії: через рік після серії потужних землетрусів тут сталася сильна повінь. У числі її наслідків - обвалення величезного підвісного моста.

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Підвісний міст був одним з найдовших / скріншот

Про це пише National Geographic.

Після тривалих дощів, які нещодавно обрушилися на Непал, 75 районів опинилися в зоні повені. Більше 2000 будинків зруйновано, 54 людини загинуло, 20 числяться зниклими безвісти. В районі Бутвала близько 6000 людей ризикують залишитися без житла, сотні сімей вже евакуйовані.

У Китаї з початку тижня через повінь загинули 78 людей, понад 90 зникли безвісти

Безперервний підйом Тінау призвів до стрімкої ерозії берегової лінії, і можливість обвалення підвісного мосту - одного з найдовших в країні - була лише питанням часу. Доступ на мост було закрито, люди з найближчих осель - переселені.

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