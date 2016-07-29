Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +34° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 29 липня, в Україні вдень до +34°, у деяких областях пройдуть дощі з грозами.

Сьогодні в країні до +34° / 7-themes.com

У столиці без опадів, удень +32°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

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У Львові 29 липня пройде дощ, температура повітря вдень +23°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю невелика хмарність. Температура +31°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +34°, вітер мінливий, до 3.6 м/с.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН

У Харкові гроза. Температура до +31°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +32°. Вітер східний та північно-східний, до 4.2 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +33°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +30°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні можливий дощ, температура вдень +22°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

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