У Києві сьогодні повітря прогріється до +32°, без опадів

08:30, 29 липня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 липня в Києві повітря прогріється до +32°, опадів не очікується.

tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +26°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:22, а зайде в 20:45.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 липня в Україні вдень до +34°, у деяких областях пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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