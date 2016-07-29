У Києві сьогодні повітря прогріється до +32°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 липня в Києві повітря прогріється до +32°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +26°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:22, а зайде в 20:45.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 липня в Україні вдень до +34°, у деяких областях пройдуть дощі з грозами.

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