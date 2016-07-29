Станом на 29 липня у Києві зберігається слабкий вітер, висока відносна вологість повітря, вертикальний розподіл температури в приземному шарі повітря перешкоджає перемішуванню повітряних мас.

Смог у Києві протримається до кінця доби / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За такої ситуації спостерігається погіршення метеорологічної дальності видимості, утворення локальних приземних туманів, зростання рівнів забруднення атмосфери, які перевищують гранично допустимі концентрації по оксиду вуглецю в 1-2 рази, по діоксину азоту в 2- 5 разів, по формальдегіду в 2-4 рази", - йдеться в повідомленні.

Такі метеорологічні умови збережуться в Києві до кінця доби.

Нагадаємо, 29 липня в Києві повітря прогріється до +32°, опадів не очікується.