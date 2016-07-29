Смог у Києві протримається до кінця доби

09:01, 29 липня 2016
776
0

Станом на 29 липня у Києві зберігається слабкий вітер, висока відносна вологість повітря, вертикальний розподіл температури в приземному шарі повітря перешкоджає перемішуванню повітряних мас.

УНІАН
Смог у Києві протримається до кінця доби / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Смог у Києві: рівень забруднення повітря перевищує норму в кілька разів (відео)

"За такої ситуації спостерігається погіршення метеорологічної дальності видимості, утворення локальних приземних туманів, зростання рівнів забруднення атмосфери, які перевищують гранично допустимі концентрації по оксиду вуглецю в 1-2 рази, по діоксину азоту в 2- 5 разів, по формальдегіду в 2-4 рази", - йдеться в повідомленні.

Такі метеорологічні умови збережуться в Києві до кінця доби.

Нагадаємо, 29 липня в Києві повітря прогріється до +32°, опадів не очікується.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин