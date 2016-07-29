У результаті повеней в Індії загинули 22 людини

В Індії почалася масштабна пошуково-рятувальна операція після повені, яка сталася в країні.

Reuters

Через повені, викликані проливними дощами, постраждали вісім районів Індії. За офіційними даними, загинули 22 людини, повідомляє Gulf News.

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Повідомляється, що через негоду кілька сіл були відрізані від решти території країни, багато доріг зруйновані.

Загалом від повеней постраждали близько 2 млн осіб.

Нагадаємо, в результаті повеней, викликаних проливними дощами, в Непалі загинули не менше 64 осіб.