У результаті повеней в Індії загинули 22 людини

10:18, 29 липня 2016
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В Індії почалася масштабна пошуково-рятувальна операція після повені, яка сталася в країні.

Reuters
Reuters

Через повені, викликані проливними дощами, постраждали вісім районів Індії. За офіційними даними, загинули 22 людини, повідомляє Gulf News.

Через повінь у Непалі обвалився величезний підвісний міст (відео)

Повідомляється, що через негоду кілька сіл були відрізані від решти території країни, багато доріг зруйновані.

Загалом від повеней постраждали близько 2 млн осіб.

Нагадаємо, в результаті повеней, викликаних проливними дощами, в Непалі загинули не менше 64 осіб.

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