На Тернопільщині внаслідок розряду блискавки згоріло 10 га пшениці

На Тернопільщині внаслідок розряду блискавки згоріло 9,8 га пшениці.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу пшениці на корені у селі Шкроботівка Шумського району надійшло до рятувальників учора о 18 год.

Загорання ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди села Великі Дедеркали та технікою сільськогосподарського підприємства.

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Вогнем знищено пшеницю на корені площею 9,8 га. Врятовано посіви пшениці на площі 184,2 га.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало пряме влучання розряду блискавки.

Сума завданих збитків встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Чернігівській області за добу розряди блискавки викликали 4 пожежі.