На Тернопільщині внаслідок розряду блискавки згоріло 10 га пшениці

10:40, 29 липня 2016
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На Тернопільщині внаслідок розряду блискавки згоріло 9,8 га пшениці.

REUTERS
REUTERS

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу пшениці на корені у селі Шкроботівка Шумського району надійшло до рятувальників учора о 18 год.

Загорання ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди села Великі Дедеркали та технікою сільськогосподарського підприємства.

На Тернопільщині блискавка спалила 4 тонни кормів і пошкодила господарську будівлю

Вогнем знищено пшеницю на корені площею 9,8 га. Врятовано посіви пшениці на площі 184,2 га.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало пряме влучання розряду блискавки.

Сума завданих збитків встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Чернігівській області за добу розряди блискавки викликали 4 пожежі.

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