На вихідних в Україні до +36°, на півночі і сході пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +36°.

На вихідних у деяких регіонах пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +18°, вдень +28°. У неділю очікується невелика хмарність, +19°...+30°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +15°, вдень +26°. У неділю також без опадів, +16°...+28°.

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Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +17°, вдень +28°. У неділю вночі +19°, вдень +30°.

У Вінниці в суботу дощ, температура повітря +16°...+28°. У неділю до +30°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +20°, вдень +36°. У неділю також без опадів, температура +20°...+36°.

У Харкові в суботу гроза, температура вночі +18°, вдень +29°. У неділю +18°...+29°, так само пройдуть дощі.

Прогноз на 30 липня / УНІАН

Прогноз на 31 липня / УНІАН

У Дніпрі дощ з грозою. Температура вночі +21°, вдень +33°. У неділю схожі погодні умови, температура повітря +21°...+32°.

У Сімферополі завтра без опадів, +19°...+33°. У неділю +19°...+35°, сонячно.

Жителям Маріуполя на суботу грозу, температура вночі +21°, вдень +30°. В неділю будуть схожі погодні умови, температура підніметься до +29°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю температура до +31°, малохмарно.

У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +30°. У неділю +19°...+32°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу очікується дощ, температура до +23°. У неділю невелика хмарність, вночі +10 градусів, удень +24°.

У Моршині на Львівщині в суботу опади, вночі +15°, вдень +24°. В неділю практично безхмарно, вночі +16°, вдень до +28°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура +26°. У неділю температура вдень +28°, без опадів.

У Сваляві завтра пройде дощ, +24°, у неділю очікується гроза, температура повітря +14° ...+26°.

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У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +33°.

У Бердянську в суботу очікується дощ з грозою, температура до +32°. У неділю температура до +32°, також пройде гроза.

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