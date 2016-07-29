На вихідних в Україні до +36°, на півночі і сході пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +36°.
У столиці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +18°, вдень +28°. У неділю очікується невелика хмарність, +19°...+30°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +15°, вдень +26°. У неділю також без опадів, +16°...+28°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +34° (карта)
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +17°, вдень +28°. У неділю вночі +19°, вдень +30°.
У Вінниці в суботу дощ, температура повітря +16°...+28°. У неділю до +30°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +20°, вдень +36°. У неділю також без опадів, температура +20°...+36°.
У Харкові в суботу гроза, температура вночі +18°, вдень +29°. У неділю +18°...+29°, так само пройдуть дощі.
У Дніпрі дощ з грозою. Температура вночі +21°, вдень +33°. У неділю схожі погодні умови, температура повітря +21°...+32°.
У Сімферополі завтра без опадів, +19°...+33°. У неділю +19°...+35°, сонячно.
Жителям Маріуполя на суботу грозу, температура вночі +21°, вдень +30°. В неділю будуть схожі погодні умови, температура підніметься до +29°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю температура до +31°, малохмарно.
У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +30°. У неділю +19°...+32°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу очікується дощ, температура до +23°. У неділю невелика хмарність, вночі +10 градусів, удень +24°.
У Моршині на Львівщині в суботу опади, вночі +15°, вдень +24°. В неділю практично безхмарно, вночі +16°, вдень до +28°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура +26°. У неділю температура вдень +28°, без опадів.
У Сваляві завтра пройде дощ, +24°, у неділю очікується гроза, температура повітря +14° ...+26°.
У західних областях оголосили штормове попередження на 29 липня
У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +33°.
У Бердянську в суботу очікується дощ з грозою, температура до +32°. У неділю температура до +32°, також пройде гроза.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°