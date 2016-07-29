На українських дорогах температура підніметься до +36°, у багатьох областях пройдуть дощі

На дорогах України температура підніметься до +36°. У багатьох областях пройдуть дощі.

У багатьох регіонах пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +35°. Завтра на цьому маршруті очікуються дощі. Температура в суботу +24°...+29°. У неділю на одеському напрямку практично без опадів, +36°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура в дорозі +21°... +33°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, у Львівській області можливий дощ, температура до +29°. У неділю на цьому напрямку практично без опадів, температура у дорозі +25°...+30°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні в Харківській області сьогодні пройдуть дощі. Температура в дорозі +30°...+33°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту також будуть очікувати опади, температура +28°...+24°. У неділю гроза, до +32°.

На Маріупольському напрямку без опадів, температура +31°...+33°. Завтра по цьому маршруту очікуються опади. У неділю гроза, +34°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні переважно без опадів. Температура в дорозі до +30°... +33°. У суботу на цьому маршруті невелика хмарність. У неділю малохмарно, температура до 32 градусів тепла.

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