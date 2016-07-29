На українських дорогах температура підніметься до +36°, у багатьох областях пройдуть дощі
На дорогах України температура підніметься до +36°. У багатьох областях пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +35°. Завтра на цьому маршруті очікуються дощі. Температура в суботу +24°...+29°. У неділю на одеському напрямку практично без опадів, +36°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура в дорозі +21°... +33°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, у Львівській області можливий дощ, температура до +29°. У неділю на цьому напрямку практично без опадів, температура у дорозі +25°...+30°.
На вихідних в Україні до +36°, на півночі і сході пройдуть дощі з грозами (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні в Харківській області сьогодні пройдуть дощі. Температура в дорозі +30°...+33°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту також будуть очікувати опади, температура +28°...+24°. У неділю гроза, до +32°.
На Маріупольському напрямку без опадів, температура +31°...+33°. Завтра по цьому маршруту очікуються опади. У неділю гроза, +34°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні переважно без опадів. Температура в дорозі до +30°... +33°. У суботу на цьому маршруті невелика хмарність. У неділю малохмарно, температура до 32 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°