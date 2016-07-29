Кількість жертв повені в Непалі збільшилася до 77

14:24, 29 липня 2016
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Через повені і зсуви в Непалі загинули не менше 77 осіб, сотні людей змушені були евакуюватися.

Reuters
Reuters

Проливні дощі викликали паніку в країні, влада розгорнула пошуково-рятувальну операцію, передає NDTV.

Через повінь у Непалі обвалився величезний підвісний міст (відео)

З понеділка загинули не менше 77 осіб, ще 9 вважаються зниклими без вести.

Повені та зсуви загрожують життю тисяч людей. У кількох регіонах зруйновані будинки і мости, річки вийшли з берегів.

Нагадаємо, через повені, викликаної проливними дощами, постраждали вісім районів Індії. За офіційними даними, загинули 22 людини.

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