Кількість жертв повені в Непалі збільшилася до 77

Через повені і зсуви в Непалі загинули не менше 77 осіб, сотні людей змушені були евакуюватися.

Reuters

Проливні дощі викликали паніку в країні, влада розгорнула пошуково-рятувальну операцію, передає NDTV.

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З понеділка загинули не менше 77 осіб, ще 9 вважаються зниклими без вести.

Повені та зсуви загрожують життю тисяч людей. У кількох регіонах зруйновані будинки і мости, річки вийшли з берегів.

Нагадаємо, через повені, викликаної проливними дощами, постраждали вісім районів Індії. За офіційними даними, загинули 22 людини.