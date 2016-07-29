На Закарпатті на 29-30 липня оголосили гідрологічне штормове попередження
У Закарпатській області на 29-30 липня оголошене гідрологічне штормове попередження.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області з посиланням на Закарпатський гідрометцентр.
На українських дорогах температура підніметься до +36°, у багатьох областях пройдуть дощі
Як йдеться у повідомленні, вдень 29 та вночі 30 липня по території Закарпатської області та в Ужгороді очікуються сильні дощі, грози, місцями сильні зливи та град.
За даними синоптиків, на річках області протягом цих днів очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,5 метра.
"У місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого стоку, на малих водотоках швидкоплинні підвищення рівнів на 0,5-1 метр, можливе утворення селів", - додали в гідрометцентрі.
Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +36°.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°