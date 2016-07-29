На Закарпатті на 29-30 липня оголосили гідрологічне штормове попередження

15:07, 29 липня 2016
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У Закарпатській області на 29-30 липня оголошене гідрологічне штормове попередження.

volynnews.com
На Закарпатті липня оголосили гідрологічне штормове попередження /  volynnews.com

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області з посиланням на Закарпатський гідрометцентр.

На українських дорогах температура підніметься до +36°, у багатьох областях пройдуть дощі

Як йдеться у повідомленні, вдень 29 та вночі 30 липня по території Закарпатської області та в Ужгороді очікуються сильні дощі, грози, місцями сильні зливи та град.

За даними синоптиків, на річках області протягом цих днів очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,5 метра.

"У місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого стоку, на малих водотоках швидкоплинні підвищення рівнів на 0,5-1 метр, можливе утворення селів", - додали в гідрометцентрі.

Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +36°.

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