Жителів Києва та області попереджають про погіршення погодних умов

15:55, 29 липня 2016
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До кінця доби 29 липня по Києву та області очікується гроза.

УНІАН
До кінця доби по Києву та області очікується гроза / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 липня по Києву та області гроза", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вдень 29 та вночі 30 липня по території Закарпатської області та в Ужгороді очікуються сильні дощі, грози, місцями сильні зливи та град.

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