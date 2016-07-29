Жителів Києва та області попереджають про погіршення погодних умов

До кінця доби 29 липня по Києву та області очікується гроза.

До кінця доби по Києву та області очікується гроза / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 липня по Києву та області гроза", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вдень 29 та вночі 30 липня по території Закарпатської області та в Ужгороді очікуються сильні дощі, грози, місцями сильні зливи та град.