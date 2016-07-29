У Харкові через зливу громадський транспорт ходить із перебоями
У Харкові через потужну зливу спостерігаються перебої в русі міського громадського транспорту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на департамент інфраструктури, під час негоди, що розпочалася близько 15:30, були підтоплені автомобільні шляхи.
Через спеку з 30 липня по 1 серпня в Києві зберігатиметься висока пожежна небезпека
Через це, станом на 16:00, тимчасово не ходять трамваї №16 і 26 по вулиці Шевченка. Тимчасово не ходять тролейбуси по проспекту Льва Ландау, трамваї по проспекту Тракторобудівників.
Тролейбуси №19, 20, 31 і 35 доїжджають до розворотного кола біля ТЦ "Барабашово". За попередньою інформацією, це пов'язано з ДТП за участю чотирьох автомобілів і обривом контактної мережі.
У міськраді наголосили, що рух громадського транспорту планують відновити найближчим часом.
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