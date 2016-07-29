У Харкові через зливу громадський транспорт ходить із перебоями

18:30, 29 липня 2016
1342
0

У Харкові через потужну зливу спостерігаються перебої в русі міського громадського транспорту.

REUTERS
REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на департамент інфраструктури, під час негоди, що розпочалася близько 15:30, були підтоплені автомобільні шляхи.

Через спеку з 30 липня по 1 серпня в Києві зберігатиметься висока пожежна небезпека

Через це, станом на 16:00, тимчасово не ходять трамваї №16 і 26 по вулиці Шевченка. Тимчасово не ходять тролейбуси по проспекту Льва Ландау, трамваї по проспекту Тракторобудівників.

Тролейбуси №19, 20, 31 і 35 доїжджають до розворотного кола біля ТЦ "Барабашово". За попередньою інформацією, це пов'язано з ДТП за участю чотирьох автомобілів і обривом контактної мережі.

У міськраді наголосили, що рух громадського транспорту планують відновити найближчим часом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин