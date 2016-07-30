У Тихому океані зафіксовано землетрус магнітудою 7,7

07:12, 30 липня 2016
2481
0

Землетрус магнітудою 7,7 стався біля Північних Маріанських островів у Тихому океані.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє РИА «Новости».

В Еквадорі сталися два землетруси магнітудою 5,9 і 6,4

Підземні поштовхи були зафіксовані в п'ятницю о 21.18 за часом UTC (0.18 за Києвом). Епіцентр землетрусу розташовувався в 32 кілометрах на південний схід від острова Агріхан, що належить Північним Маріанським островам і входить до складу муніципалітету Північні острови. Осередок землетрусу залягав на глибині 188 кілометрів. Інформація про можливі руйнування або жертви не надходила. Про загрозу цунамі поки не повідомляється.

Маріанські острови включають в себе 15 великих островів і кілька дрібних рифів. Найближчі великі острови - Японія, Філіппіни та Індонезія.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин