У Тихому океані зафіксовано землетрус магнітудою 7,7
Землетрус магнітудою 7,7 стався біля Північних Маріанських островів у Тихому океані.
Про це повідомляє РИА «Новости».
В Еквадорі сталися два землетруси магнітудою 5,9 і 6,4
Підземні поштовхи були зафіксовані в п'ятницю о 21.18 за часом UTC (0.18 за Києвом). Епіцентр землетрусу розташовувався в 32 кілометрах на південний схід від острова Агріхан, що належить Північним Маріанським островам і входить до складу муніципалітету Північні острови. Осередок землетрусу залягав на глибині 188 кілометрів. Інформація про можливі руйнування або жертви не надходила. Про загрозу цунамі поки не повідомляється.
Маріанські острови включають в себе 15 великих островів і кілька дрібних рифів. Найближчі великі острови - Японія, Філіппіни та Індонезія.
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