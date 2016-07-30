На Гаваях знайшли "усміхнений" вулкан (відео)

При обльоті вулкана на Гаваях журналісти помітили, що в його кратері лава утворила "смайлик", який світився.

Смайл у жерлі вулкана / Скріншот

Відеозапис з "добродушним" вулканом британський телеканал ITV News опублікував на своїй сторінці в Twitter.

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"Не кожен день стихійне лихо з посмішкою дивиться на вас знизу", - підписали ролик журналісти.

It's not every day a natural disaster grins at you from below...https://t.co/N3j9BsnRwN — ITV News (@itvnews) July 29, 2016

На записі видно, що лава в кратері вулкана Кілауеа утворила "смайлик".