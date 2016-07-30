На Гаваях знайшли "усміхнений" вулкан (відео)

09:17, 30 липня 2016
2011
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При обльоті вулкана на Гаваях журналісти помітили, що в його кратері лава утворила  "смайлик", який світився.

Скриншот
Смайл у жерлі вулкана / Скріншот

Відеозапис з "добродушним" вулканом британський телеканал ITV News опублікував на своїй сторінці в Twitter.

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"Не кожен день стихійне лихо з посмішкою дивиться на вас знизу", - підписали ролик журналісти.

На записі видно, що лава в кратері вулкана Кілауеа утворила "смайлик".

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