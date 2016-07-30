Смог над Києвом у суботу почне розсіюватись - ДСНС

10:36, 30 липня 2016
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Забруднення повітря у Києві в суботу, 30 липня, може зменшитися у зв'язку з похолоданням і посиленням вітру.

фото УНИАН
"Повітряна ковдра" над Києвом /  УНИАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Смог у Києві: рівень забруднення повітря перевищує норму в кілька разів (відео)

«У зв'язку з проходженням 30 липня через Київську область малоактивного атмосферного фронту синоптична ситуація дещо зміниться. Вдень можливий короткочасний дощ, посилиться швидкість вітру, менш потужним буде інверсійний шар, в результаті чого почнеться перемішування повітря і поступове зниження концентрацій забруднюючих речовин», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві останніми днями спостерігається біла імла. У Держпродспоживслужбі пояснили, що це викликано метеорологічними умовами – високим температурним режимом, відсутністю тривалих опадів та вітру.

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