У Пакистані весільний автобус змило повінню: загинули більше 20 людей
З початку липня в Пакистані через повінь вже загинули щонайменше 55 людей.
На північному заході Пакистану, на кордоні з Афганістаном, щонайменше 21 людина загинула в результаті аварії автобуса, який змило повінню.
Кількість жертв повені в Непалі збільшилася до 77
Про це повідомляє Радіо «Свобода».
«Трагедія сталася в районі міста Ланді-Котал, провінції Хайбер, розташованої на кордоні з Афганістаном. Повідомляється, що понад 25 пасажирів автобуса їхали на весілля», - йдеться у повідомленні.
Відповідно до даних Національного управління з надзвичайних ситуацій, з початку липня в Пакистані через повені вже загинули щонайменше 55 людей.
Минулого літа через повені і дощі там постраждали майже 300 тисяч людей і 81 людина загинула.
Літній сезон дощів у Південній Азії часто призводить до повеней в Пакистані, які завдають значного збитку сільській місцевості з нерозвиненою інфраструктурою.
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