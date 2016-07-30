У Пакистані весільний автобус змило повінню: загинули більше 20 людей

17:25, 30 липня 2016
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З початку липня в Пакистані через повінь вже загинули щонайменше 55 людей.

REUTERS
REUTERS

На північному заході Пакистану, на кордоні з Афганістаном, щонайменше 21 людина загинула в результаті аварії автобуса, який змило повінню. 

Кількість жертв повені в Непалі збільшилася до 77

Про це повідомляє Радіо «Свобода».

«Трагедія сталася в районі міста Ланді-Котал, провінції Хайбер, розташованої на кордоні з Афганістаном. Повідомляється, що понад 25 пасажирів автобуса їхали на весілля», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до даних Національного управління з надзвичайних ситуацій, з початку липня в Пакистані через повені вже загинули щонайменше 55 людей.

Минулого літа через повені і дощі там постраждали майже 300 тисяч людей і 81 людина загинула.

Літній сезон дощів у Південній Азії часто призводить до повеней в Пакистані, які завдають значного збитку сільській місцевості з нерозвиненою інфраструктурою.

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