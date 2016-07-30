Сильна злива затопила вулиці Житомира – діти купалися посеред дороги (фото, відео)

За словами очевидців, потоки води були настільки сильними, що шматки асфальтового покриття пішохідної частини зірвало і віднесло в двори приватного сектора.

Люди скаржаться на підтоплення після злив приватних будинків / Фото zhitomir.info

У Житомирі після сильного дощу ввечері в п'ятницю, 29 липня, затопило центральні вулиці. Про це повідомляє Житомир.info.

За словами очевидців, потоки води були настільки сильними, що шматки асфальтового покриття пішохідної частини зірвало і віднесло в двори приватного сектора.

Також люди скаржаться на підтоплення після злив приватних будинків.

Жителі міста відзначають, що зливова система не справляється з потоками води, деякі решітки просто засипані і забиті дошками, дощовій воді нікуди подітися.

Після вечірньої зливи діти купалися на затопленому перехресті вулиць Покровська-Грушевського (колишні Щорса-Котовського).