Сильна злива затопила вулиці Житомира – діти купалися посеред дороги (фото, відео)

21:42, 30 липня 2016
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За словами очевидців, потоки води були настільки сильними, що шматки асфальтового покриття пішохідної частини зірвало і віднесло в двори приватного сектора.

Фото zhitomir.info
Люди скаржаться на підтоплення після злив приватних будинків / Фото zhitomir.info

У Житомирі після сильного дощу ввечері в п'ятницю, 29 липня, затопило центральні вулиці. Про це повідомляє Житомир.info.

За словами очевидців, потоки води були настільки сильними, що шматки асфальтового покриття пішохідної частини зірвало і віднесло в двори приватного сектора.

Також люди скаржаться на підтоплення після злив приватних будинків.

Жителі міста відзначають, що зливова система не справляється з потоками води, деякі решітки просто засипані і забиті дошками, дощовій воді нікуди подітися.

Після вечірньої зливи діти купалися на затопленому перехресті вулиць Покровська-Грушевського (колишні Щорса-Котовського).

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