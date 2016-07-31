Смог відступає: малоактивний атмосферний фронт приніс до Києва чистіше повітря

09:44, 31 липня 2016
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Станом на 31 липня на території Києва фіксується поступове зниження концентрацій забруднюючих речовин у повітрі.

УНИАН
Рятувальники зафіксували покращення стану повітря у Києві / Фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Це відбувається у зв’язку з проходженням 30 липня через Київську область малоактивного атмосферного фронту, внаслідок чого посилилась швидкість вітру, менш потужним став інверсійний шар, почалося перемішування повітря.

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Нагадаємо, до 29 липня у Києві зберігався слабкий вітер, висока відносна вологість повітря, вертикальний розподіл температури у приземному шарі повітря. Це все перешкоджало перемішуванню повітряних мас і відбувалося зростання рівнів забруднення атмосфери.

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